Piden que luces e adornos de Nadal cheguen aos barrios e ás parroquias

A iluminación e decoración que as rúas da cidade de Pontevedra terán durante o próximo nadal é insuficiente, segundo o Partido Popular, que reclamou que as luces e os adornos que se están colocando no centro cheguen tamén aos barrios e ás parroquias.

A través dunha solicitude realizada a través do rexistro municipal, o PP pide ao goberno municipal que "reconsidere" a colocación desta iluminación e se amplíe de maneira "igualitaria" a barrios como O Gorgullón e A Parda ou a parroquias como Lourizán e Campañó, onde os propios veciños queixáronse da ausencia de luces.

"Tan difícil é contar con todos os pontevedreses para facer un nadal á altura da nosa cidade?", pregúntase a edil Pepa Pardo, que espera que o Concello modifique "na medida do posible" o plan previsto para iluminar a cidade.

Pardo asegura que existen "queixas xeneralizadas" ante esta situación e lembrou que todos os veciños de Pontevedra "pagan por igual" e, con todo, "non reciben nin de lonxe os mesmos servizos".

"Non pode haber cidadáns de primeira e de segundo segundo onde vivan", engadiu a concelleira popular que puxo como exemplo o caso da Parda que, a pesar de contar con moita poboación infantil, "non só non teñen alumado senón que as festas e eventos relacionados co Nadal están afastados deles".