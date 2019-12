Día de cucañas no Mestre Landín

O IES Mestre Landín celebrou a XI Edición das Cucañas © IES Mestre Landín O IES Mestre Landín celebrou a XI Edición das Cucañas © IES Mestre Landín

O IES Mestre Landín celebrou a XI Edición das Cucañas. O obxectivo desta actividade é fomentar a cohesión entre o alumnado, en especial os recentemente chegados, a través dun xogo de pistas nunha xornada distendida con toda a comunidade educativa.

Novamente participou o alumnado e profesorado de 6º do CEIP Carballal, para iniciar a transición entre primaria e secundaria. Desta forma os futuros alumnos de secundaria familiarízanse co centro, o profesorado e as instalacións.

O alumnado tivo que superar as 20 probas supervisadas por xuíces, alumnos voluntarios do centro. Os retos provocaban todas as emocións e reflexión nos participantes.

A xornada transcorreu con cordialidade e civismo entre compañeiros. Os alumnos do instituto tiveron a oportunidade de reencontrarse cos seus compañeiros e profesores do colexio.