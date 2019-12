Envían a prisión ao pontevedrés que acoitelou a súa ex muller en Monte Porreiro

O xulgado de instrución número 3 de Pontevedra acordou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza, do pontevedrés que acoitelou á súa ex muller o pasado domingo nunha vivenda do barrio de Monte Porreiro.

Está acusado, segundo confirmou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dun presunto delito de homicidio en grao de tentativa.

Ademais, a titular do xulgado pontevedrés activou unha orde de protección en favor da muller e dos seus fillos, ambos os dous menores de idade, pola que se lle impón a prohibición de comunicarse con eles.

A orde inclúe a suspensión da patria potestade dos seus dous fillos e a suspensión do réxime de visitas e comunicacións acordados no seu día.

A vítima, unha muller de 33 anos, segue ingresada no Hospital Montecelo de Pontevedra aínda que, segundo confirmaron fontes hospitalarias, evoluciona favorablemente das súas feridas e podería ser dada de alta nos próximos días.