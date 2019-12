Acción Contra a Fame organiza en Pontevedra un programa de inserción laboral

Baixo a consigna ‘O último salto!’ que pon de manifesto o seu obxectivo e que lle dá título, a ONG Acción Contra a Fame impartirá a vindeira semana na Sala Valdecorvos da Casa Azul un Programa de Apoio á Inserción Laboral destinado a un grupo de persoas con algún factor de vulnerabilidade.

O ciclo formativo, financiado pola Concellería de Benestar Social, desenvolverase en cinco xornadas diferentes, entre o luns 9 e o venres 13 de decembro e contempla o acompañamento dos seus participantes en todo proceso ata atopar emprego.

O programa foi deseñado por Silvia Gálvez, coordinadora do mesmo; Loli Cambeiro, intermediadora laboral de Acción Contra a Fame, e Susana Quintas, responsable dos proxectos de inserción da oenegué.

Tal e como explica Silvia Gálvez, as persoas que participarán nestes obradoiros proceden dos proxectos Escolas de Emprego e Vives Emprega, de Acción Contra Fame.

"Algunhas das 75 persoas que participaron neses programas xa están afortunadamente traballando ou facendo unha FP, polo que as xornadas servirán para seguir axudando a tódalas demais. Trátase dun grupo moi heteroxéneo, cunha franxa de idade que vai dos 16 aos 60 anos, e no que o común denominador é a existencia dalgún factor de vulnerabilidade: xente que leva máis dun ano no paro, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero...".

Gálvez avanza que Acción Contra a Fame xa ten aberto o prazo de inscrición para todos aqueles que desexen participar no vindeiro proxecto Vives Emprega.