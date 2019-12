Marín axita os ánimos do Nadal con mercadillos, música e a chegada de Papá Noel

O día 25 está aínda a dúas semanas, pero nas rúas de Marín xa se respira o ambiente do Nadal. Esta fin de semana, a axenda festiva da vila está repleta de actos, entre os que se atopan concertos, mercadillos variados e a recepción de Papá Noel.

Á primeira hora da tarde deste venres está prevista a inauguración do mercadillo de Nadal que organiza a Asociación de Artesáns de Marín na carpa da Alameda. E no mesmo emprazamento, abrirá as súas portas entre as 17 e as 21 horas o minimercado do Nadal que promoven as asociacións de nais e pais dos centros educativos do municipio.

Un dos momentos máis esperados polos máis pequenos da vila terá lugar no palco da música da Alameda. A chegada do Papá Noel coa súa zorra tirada por renos cargado de agasallos que trae cada ano a asociación de comerciantes Estrela de Marín e o goberno local producirase ao redor das cinco da tarde.

A xornada pecharase no Multiusos da praza de Abastos co tradicional concerto do Nadal da Banda de Música da Escola Naval Militar. Ao día seguinte, ás 18 horas, será a banda de música Musimarín a que repita actuación no mesmo escenario.

Doutra banda, este mércores deron comezo os roteiros do Tren de Nadal, que circulou polas rúas da vila desbordado da ilusión dos escolares do CEIP Carballal. Este xoves serán os alumnos do San Narciso os que se suban a estes divertidos vagóns.