O fiscal superior de Galicia, partidario de designar unha Fiscalía especial anticorrupción en Pontevedra

O fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, é partidario de que se cree un fiscal especial para a loita anticorrupción en Pontevedra e outro na Coruña. Así o deu a coñecer este mércores durante a presentación da memoria anual da Fiscalía no Parlamento de Galicia. Na súa intervención informou de que o Pleno do Consello Fiscal do mes de novembro "informou favorablemente e acordou que se inicien os trámites para ver se é necesario ou non designar fiscais especiais" en ambas as provincias.

Suanzes lembrou na súa intervención que a "persecución eficaz e rápida" dos delitos relacionados coa corrupción require da dotación de "medios adecuados" e da "necesidade de axilizar as instrucións" e lembrou que "desde hai anos" hai unha "actitude favorable" á posta en marcha das fiscalías anticorrupción en Galicia.

Respecto diso, aclarou que na actualidade están nun contexto en que están "a tratar de ver se poden ou non crearse e cales serían" e que agora corresponde á Fiscalía Superior do Estado estudar e autorizar a súa creación se considera que son fiscais especiais necesarios.

Durante a súa intervención, deu a coñecer que o pasado ano incoáronse en Galicia 136 delitos relacionados coa corrupción, o que supuxo un descenso do 12,82%. O número de cualificacións fiscais ascendeu a 24 e houbo 14 sentenzas.

Segundo as cifras facilitadas no Parlamento, rexistrouse un "descenso paulatino e continuado" desde o ano 2014, no que houbo 288 asuntos incoados por temas vinculados coa corrupción e "agarda" que sigan baixando como un "síntoma" de que a resposta social e xudicial "está a permitir unha neutralización".

A prevaricación administrativa segue sendo o delito mais común neste grupo, cun 56% dos casos incoados, seguido do tráfico de influencias e a malversación de fondos públicos, ambos cun 11%, e o branqueo de capitais cun 7,3%.

Fernando Suanzes avogou no Parlamento por aplicar á Administración Xudicial "ambiciosos cambios que permitan lograr unha xustiza máis áxil, respondendo eficazmente as demandas da sociedade" e detallou todo tipo de cifras da actividade da Fiscalía, que ten na actualidade 146 fiscais titulares en Galicia.

Nos dez anos transcorridos entre o 2008 e o 2018, tramitáronse en Galicia un total de 2,6 millóns de procedementos penais. Fronte aos máis de 300.000 de 2008, o pasado ano apenas se superaron os 132.000, un 56% menos, debido, entre outras razóns, a que xa non se remiten aos xulgados os atestados sen autor coñecido. Con todo non se está logrando unha xustiza mais áxil xa que, segundo lembrou Suanzes, o número de procedementos resoltos ascendeu en 2018 a algo mais de 97.000, o que deixou un total de 35.439 asuntos pendentes, un 8,8% máis que en 2017.

Para o fiscal superior, "é necesario apostar clara e decididamente pola Xustiza, posto que a eficacia vai inexorablemente unida á intensificación dos medios á súa disposición". Así llo traslado a todos os deputados presentes na Comisión de Xustiza do Parlamento.