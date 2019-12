Pontevedra celebra os seus 850 anos como cidade cunha aplicación e un videoxogo sobre a súa historia

Presentación da exposición "O segredo da Ponte do Burgo" para celebrar os 850 anos da obtención do estatus de cidade de Pontevedra © Cristina Saiz

A celebración do 850 aniversario da concesión do Foro á cidade de Pontevedra celebrarase na cidade do Lérez cunha exposición interactiva, un videoxogo e unha unidade didáctica sobre a historia da urbe titulada O segredo da Ponte do Burgo, que se inaugurará o xoves ás 18.30 horas.

O concelleiro de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda, presentou este martes os actos previstos polo goberno local. "É unha aposta por incluír formatos e linguaxes do noso tempo aplicados á historigrafía e a promover o estudo da historia local" asegurou o edil.

Tanto a aplicación como o videoxogo foron realizados polo grupo de innovación docente da Universidade de Vigo. Sobre a aplicación de realidade aumentada indicaron que permitirá aos visitantes interactuar cos contidos dos paneis da exposición da Ponte do Burgo a través das respostas a preguntas e realizando un xogo de construción.

Doutra banda, a unidade didáctica inclúe contidos máis amplos sobre a Pontevedra medieval e vai especialmente dirixida ao profesorado de Primaria. Estes contidos fundamentarán o eixo do videoxogo, que terá como protagonista a un personaxe inspirado no papagaio Ravachol, co que haberá que percorrer diferentes escenarios da cidade nos que terán que superar diversos niveis asociados ás confrarías medievais e que terminarán coa resolución dun enigma final.

Lembrou Moreda que estas accións serven como complemento a outras realizadas anteriormente como a publicación do libro sobre o Foro de Pontevedra.