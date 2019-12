Unha web facilita o acceso a 700.000 rexistros do patrimonio cultural de 130 institucións da provincia

Presentación da web atop.gal © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra ven de poñer en marcha o novo portal web www.atopo.gal, que permitirá á cidadanía coñecer preto de 700.000 referencias públicas do patrimonio cultural do Museo de Pontevedra e do Servizo de Patrimonio da Deputación, así como doutros 128 concellos e institucións da provincia.

A deputada de Patrimonio María Ortega e o deputado de Novas Tecnoloxías Carlos López Font presentaron esta web que permitirá "a golpe de clic" atopar un arquivo documental ou bibliográfico, cartográfico ou audiovisual (libros, revistas, periódicos, cartas, mapas, fotografías, debuxos, música…) nun marco sinxelo de divulgación, integración e investigación.

Segundo explicou Ortega, ATOPO é unha web "viva e en crecemento" no relativo a oferta de información, xa que engadirá fondos de xeito continuo. Esta ferramenta foi deseñada conxuntamente polo servizo de Patrimonio bibliográfico e documental e o servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación.

Segundo explicaron os ténicos do Arquivo José Luis Castro Carpintero e Damián Rey, ATOPO está baseada no motor de busca de bibliotecas libre Vufind, un software que permite ás persoas usuarias buscar e navegar a través de todos os recursos de biblioteca, substituíndo ós tradicionais, e dando un paso máis alá ó incluír recursos de tipo arquivístico. Así, conseguiuse o obxectivo inicial de integración de diversos fondos documentais e bibliográficos nun mesmo portal, chegando a manexar preto de 14.000.000 de imaxes dixitais.

Os rexistros preséntanse con información básica de cada documento e a localización física do fondo ó que pertence e, no caso de que o obxecto dixital estea dispoñible, a persoa usuaria pode acceder ó documento dende calquera localización. Amais, unha importante característica da dixitalización é a aplicación de técnicas de recoñecemento óptico de caracteres en material mecanografado, o que facilita a labor de busca dentro dos propios documentos.

O material dixitalizado configúrase o redor de seis áreas: Libros, imaxes dixitais pertencentes á colección do Museo de Pontevedra e a Biblioteca do Arquivo Provincial da Deputación de Pontevedra; periódicos e revistas; fondos documentais, incluíndo material impreso dixitalizado dos arquivos municipais, da Deputación de Pontevedra e Museo de Pontevedra; mapas, coa dixitalización dunha gran colección cartográfica; material gráfico; e material sonoro.