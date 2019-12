O PP pide ao Concello que pare a obra da ponte do Burgo

O portavoz do PP local, Rafa Domínguez, denunciou a "nueva chapuza" que ao seu xuízo realizou o Concello no Puente do Burgo "instalando más peldaños sobre los escalones de hormigón" nun viaduto histórico " que forma parte del escudo de Pontevedra".

"Me avergüenza cómo se han destrozado unas escaleras históricas que eran parte de nuestro Patrimonio", engadiu.

"El BNG tiene que parar inmediatamente esta obra y replantearse qué ha hecho" esixiu o concelleiro popular. "Debemos conservar nuestro Patrimonio y no machacarlo y matarlo. Como pontevedrés estoy muy avergonzado con una obra que es una aberración", dixo Rafa Domínguez.

Para o portavoz do grupo municipal do Partido Popular "no es ni asumible ni aceptable" o permitir esta obra que "es una aberración".

Domínguez asegura que "no podemos permitir las escaleras se queden así, por lo que nos sumamos a todos los ciudadanos que están en contra de la instalación".