Un mozo de 14 anos colle o coche á súa irmá e encáixao contra un poste no Grove

Un mozo de 14 anos resultou ileso despois de sufrir un accidente de circulación este sábado no camiño de Boibás, no concello do Grove. O sinistro obrigou a cortar o camiño e un carril da estrada de Meloxo.

O mozo conducía o coche da súa irmá que durmía na súa casa allea a todo o suceso.

Cando os axentes da Policía Local acudiron ao lugar dos feitos atopáronse o poste do tendido telefónico derrubado no chan e o vehículo baleiro.

Tras pescudar a identidade do propietario do coche acudiron ao seu domicilio atopándose co rapaz que recoñeceu os feitos e acompañou aos axentes ao lugar do accidente para explicar o que ocorrera.

Afortunadamente o mozo non sufriu dano algún e tampouco causou outros danos persoais a terceiros.

A policía local trasladará as dilixencias á fiscalía de menores.