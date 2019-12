O tráfico e o 'caso dos semáforos' enturbian o espírito de nadal do pleno

Pleno municipal no Teatro Principal © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal © Cristina Saiz Policías locais no pleno da corporación © Cristina Saiz

Nin as panxoliñas que a todo volume soaban pola megafonía do Teatro Principal, nin os bos desexos, bicos e abrazos que os concelleiros compartiron antes de sentar nos seus asentos nin, por suposto, as continuas apelacións ao espírito do Nadal.

Nada serviu para que o pleno que a corporación municipal celebrou este venres fora unha sesión tranquila. Dous asuntos, especialmente, provocaron un debate tenso e bronco entre o Partido Popular e o goberno municipal: o tráfico e o 'caso dos semáforos'.

Todo comezou coa petición, por parte de Rafa Domínguez, dun estudo "integral e independente" do tráfico que analice as "debilidades" da cidade, permita identificar os "puntos negros" en Pontevedra e propoña solucións para mellorar este "desastre".

"Pontevedra tiene un serio problema de tráfico", sinalou o líder dos populares, que asegurou que a cidade "está muy lejos de la excelencia", para "desesperación" dos cidadáns que, segundo Domínguez, sofren "continuos" atascos e "no pueden aparcar".

Esta medida, rexeitada polos votos de BNG e PSOE ao entendelo como unha crítica ao modelo urbano pontevedrés, levou ao edil César Mosquera a asegurar que o portavoz do PP "non soporta que a Pontevedra lle vaia ben" e, con iniciativas como esta, "sacan o odio que levan dentro por non gobernar, non se miden e perden os papeles".

A este respecto, tras recoñecer a existencia de atascos "puntuais" que, segundo Mosquera, agrávanse cando chove "por utilizar o coche como paraugas", lembrou que o Concello vai elaborar unha nova ordenanza de mobilidade a través da que, segundo avanzou, tomaranse medidas para reducir o exceso de tráfico en "certos eixos" da cidade.

Esta intervención non gustou a Rafa Domínguez, que tras exclamar que "no hay nadie en este pleno que ame a esta ciudad más que yo", acusou ao goberno municipal de ser uns "demagogos" e retou ao alcalde para renunciar durante un ano á súa praza de estacionamento e a "buscarse la vida para aparcar" como o resto dos cidadáns.

ESIXEN DESCULPAS POLO 'CASO DOS SEMÁFOROS'

Pero o debate endureceuse moito máis durante a intervención da concelleira Carme da Silva que, como ex responsable de Seguridade Cidadá, deu explicacións ante o pleno polo denominado 'caso dos semáforos', os dous axentes da Policía Local que foron investigados acusados de manipular os semáforos durante unha protesta laboral.

O caso foi arquivado por un xulgado, xa que como lembrou o portavoz do PP, Rafa Domínguez, a xuíza determinou que non hai probas que sustenten esta acusación, que os axentes non tiñan a pericia necesaria para alterar os semáforos e que, en todo caso, esa actuación non sería constitutiva de delito.

Domínguez esixiu ao goberno municipal que se desculpase cos dous axentes polo "calvario" que, tanto eles como as súas familias, atravesaron durante este proceso e que se viu "agravado" polo respaldo público do BNG ao xefe da Policía Local, que foi quen trasladou ao xulgado estes feitos.

"Ustedes le han faltado el respeto a estos dos agentes, a sus familias y a todo el cuerpo policial", sinalou o líder do PP, que censurou a decisión "injusta" de investigar a estes axentes, unha medida que, na súa opinión, adoptouse para "amedrentar" ao sector crítico co xefe, co apoio "necesario" do BNG para que "hubeise miedo" nos traballadores.

Carme da Silva, pola súa banda, defendeu que neste proceso cumpriuse "escrupulosamente" a legalidade vixente, xa que considera que sería "gravísimo e inadmisible" que, ante unha actuación que poida constituír un delito, a Policía Local non trasladase o asunto ás correspondentes instancias xudiciais.

"Apoio totalmente a actuación do xefe porque fixo o que tiña que facer", engadiu Da Silva, que acusou aos populares de "abravear" este conflito cunha "clara finalidade política". O PP, engadiu, foi quen desvelou publicamente a tramitación deste expediente e está "claramente vinculado", segundo a edil, coas protestas laborais da Policía Local.

A concelleira nacionalista pediu a Domínguez, ao que ve cun interese "desmesurado" neste tema, que "deixe de dar ordes" e de utilizar á Policía Local para lograr "réditos políticos" porque esta conduta, dixo, "deteriora a imaxe" deste corpo policial.

Atentos a este debate estivo un nutrido grupo de axentes da Policía Local que, desde o patio de butacas, asistiron á intervención de ambos os dirixentes políticos. Aínda que foron advertidos polo alcalde en varias ocasións para que gardasen silencio, mostraron unha actitude respectuosa durante a sesión.