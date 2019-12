Un particular rescata da auga un home despois de afundirse o seu bote en Raxó

Unha persoa foi rescatada da auga a primeira da tarde deste luns no peirao de Raxó despois de que o bote no que navegaba afundise.

Todos ocorreu sobre as catro da tarde. Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, un particular pediu axuda ao ver a unha persoa no mar no peirao de Raxó

Unha persoa particular saíu á auga para prestarlle axuda ao home que se atopaba na auga e logrou rescatalo. Unha vez en terra, foi trasladado a un centro hospitalario polos servizos sanitarios.

O 112 mobilizou a Salvamento Marítimo, a Garda Civil, os Gardacostas de Galicia, Protección Civil de Poio e Urxencias Médicas de Galicia 061, aínda que finalmente tan só foi necesario que interviñesen os servizos sanitarios, ao ser rescatado o home polo citado particular.