Condenado un capitán da Brilat que bebeu en exceso nunhas manobras e obrigou un soldado a levalo a un club de alterne

O tribunal militar territorial da Coruña condenou un capitán da Brilat que en abril de 2018, durante unhas manobras da Brigada Galicia VII no Campo de Manobras e Tiro de Parga, en Lugo, bebeu en exceso e obrigou un soldado para levalo no seu coche a un club de alterne.

A causa, instruída polo Xulgado Togado Militar Territorial número 41, con sede na Coruña, seguiuse polos presuntos delitos de incumprimento de deberes inherentes ao mando, embriaguez en acto de servizo e extralimitación no exercicio do mando, pero finalmente tan só foi condenado polos dous primeiros.

En concreto, condenárono como autor dun delito de incumprimento de deberes inherentes ao mando a un ano de prisión e como autor dun delito de embriaguez en acto de servizo a seis meses de prisión, así como á suspensión de emprego ou cargo público durante o tempo da condena polos dous delitos.

A sentenza aplícalle a circunstancia atenuante de embriaguez con respecto ao primeiro delito e absólveo do delito de extralimitación no exercicio do mando.

O militar, de 36 anos e residente en Pontevedra, aínda que natural de Madrid, é capitán do Corpo Xeral do Exército de Terra e estaba, no momento de ser condenado, en situación militar de suspensión de funcións dependente da Delegación de Defensa en Pontevedra.

O acusado mostrou a súa conformidade coa condena e recoñeceu como probados os feitos polos que acaba de ser condenado, que ocorreron o 12 de abril de 2018. Dado que ao día seguinte finalizaban as manobras, o oficial autorizou a realización dunha cea especial e a compra para ela de diversas bebidas alcohólicas.

Durante o transcurso da cea, o capitán agora condenado, que xa estivera inxerindo ditas bebidas, pediu a un soldado que lle prestase o seu vehículo particular, pois o levaba ata Parga porque o autorizaran a marchar ao seu domicilio directamente o día 13 por motivos particulares.

O soldado negouse a deixarlle o coche porque observou ao seu superior baixo os efectos do alcol e para non ter problemas co seguro, de modo que o capitán díxolle que o tiña que levar a un sitio. Sobre a medianoite, unha vez que terminaran de cear, preguntoulle se sabía onde había un club de alterne e pediulle que o levara.

Buscaron a localización do establecemento no móbil porque o soldado non sabía onde había un e, seguindo as indicacións do GPS, foron a un situado a uns 20 quilómetros do campo de manobras. Previamente, pararon polo camiño para retirar diñeiro dun caixeiro.

Primeiro o capitán entrou só no local e o soldado quedou no coche, pero uns cinco minutos máis tarde o superior indicoulle que entrase con el. O soldado quitou a chaqueta do uniforme e puxo unha chaqueta de chándal. Dentro do local, pediu unha coca cola e permaneceu na barra co capitán, quen estaba uniformado, pero sen a chaqueta. Levaba unha camiseta do Exército de Terra e repetiu unha bebida sen identificar.

Uns 30 ou 40 minutos máis tarde, o capitán decidiu marchar e indicoulle ao soldado que tiñan que ir buscar outro club de alterne, para o que regresaron ao vehículo e circularon pola A-6 durante uns vinte quilómetros, ata que o capitán, que ía medio durmido, díxolle ao Soldado "para, para....".

O superior abriu a porta e vomitou, chegando a manchar o vehículo, e o soldado decidiu dar volta e regresar ao campo. Á súa chegada, achegou ao seu superior ata o barracón de mandos, baixándose do coche á vez que o facía o capitán por se necesitaba axuda, tendo en conta que andaba de maneira descoordinada.

Ao día seguinte, o soldado tivo que levantarse un pouco antes para limpar os restos de vómito do seu vehículo. Unha vez finalizado o almorzo, marchouse tal e como tiña autorizado e sen realizar ningún tipo de comentario respecto a o que sucedera a noite anterior, pero ao longo desa mañá comezaron a circular rumores acerca do ocorrido.