Marín estudia cinco zonas semiurbanas para instalar composteiros comunitarios

Tras adherirse ao Plan Revitaliza da Deputación, o Concello de Marín busca os lugares máis axeitados para instalar os primeiros composteiros comunitarios do municipio.

O goberno municipal asegura que está en trámites de pechar os lugares nos que se colocarán estas instalacións, que pretenden mellorar a xestión dos residuos biodegradables.

Así, a concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, explicou que colocaranse en zonas semiurbanas, nas que haxa unha maioría de casas unifamiliares con espazos verdes, onde é máis demandado e utilizable o compost que se xerará nos composteiros.

De maneira preliminar, o Concello está valorando colocar varios destes elementos no ámbito do Sequelo, as Barriadas de San Pedro, Mogor, A Cañota ou Cantodarea.

Crearanse, por tanto, nestes espazos o que se coñece como centros de compostaxe comunitaria, é dicir, unha instalación pensada para prestar servizo a pequenas comunidades de veciños nas que se produzan residuos de material orgánico e biodegradable.

Deputación e Concello seguirán perfilando este plan de compostaxe comunitaria, que se irá desenvolvendo ao longo do próximo 2020.

Aínda que esta será a primeira vez que se instalen composteiros comúns na vila marinense, esta forma sustentable de xestionar os biorresiduos non é nova para o municipio, dado que 100 composteiros individuais de Sogama xa levan un ano en funcionamento en diversas casas marinenses, especialmente do rural, na zona de Pardavila.

Ante o bo resultado destes composteiros, Marín xa solicitou a Sogama outros cen recipientes máis, que o municipio recibirá despois do Nadal.