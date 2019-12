15 empresas optan ás obras de humanización da Avenida de Ourense

O proxecto de humanización e mellora da Avenida de Ourense en Marín avanza na súa tramitación burocrática co peche do prazo para a presentación de ofertas por parte das empresas interesadas en realizar os traballos.

Este procedemento, debido á súa envergadura, dividiuse en dous lotes, o primeiro deles centrado nos traballos de humanización, ao que se presentaron 15 empresas. Pola súa banda en canto á instalación da nova iluminación, que cumprirá cos criterios de eficiencia enerxética, presentáronse 4 empresas, concorrendo algunhas delas a ambos os dous lotes.

Segundo explicou o goberno local, está previsto que nas próximas semanas as propostas sexan sometidas ao criterio técnico, procedendo despois á apertura dos sobres relativos ás ofertas económicas, para determinar, finalmente, que asina resultará a adxudicataria das obras.

A humanización da arteria principal do municipio enmárcase dentro do proxecto europeo Marín 2020, que forma parte da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado (EDUSI), impulsada e financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea.

A súa execución supón a segunda parte do proxecto global de mellora da Avenida de Ourense, sendo a primeira a obra de renovación do colector, unha actuación “que nos marcamos como un obxectivo necesario e primordial para mellorar o saneamento da ría”, explicou a alcaldesa María Ramallo. A finalización destes traballos, que xa se atopan na súa cuarta fase, está prevista para o primeiro trimestre do ano, confirma o Concello.

En canto á segunda fase, supoñerá un "proxecto completo de mobilidade neste espazo público tan relevante para a nosa vila", asegura a alcaldesa, estando contemplada a construción dun carril bici, entre outros aspectos.

O investimento para neste proxecto será de 1.400.000 euros.