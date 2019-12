Servizos Sociais abre a inscrición do Programa de Termalismo 2020 entre os 1.978 maiores do municipio

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerdedo-Cotobade ten aberta a fase de inscrición e de demanda de información do Programa de Termalismo 2020 do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso), que se orienta aos 1.978 maiores rexistrados no municipio.

As personas interesadas en participar na primeira quenda deben anotarse ata o vindeiro venres 10 de xaneiro e poderán gozar das estancias deste programa entre os meses de febreiro e agosto, mentres que a segunda quenda ten aberto o prazo de solicitude ata o 15 de maio, xa que está orientada ao período entre os meses de setembro e decembro.

Como requisitos para participar no programa, esíxese estar empadroado en España e ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente, ser pensionista de viuvedade con 55 ou máis anos ou por outros conceptos, ser perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego con 60 ou máis anos ou ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social con 65 ou máis anos de idade.

Ademais, as persoas interesadas non deberán padecer alteracións de comportamento nin enfermidades contaxiosas, deberán valerse por si mesmos para a vida diaria, teñen que carecer de contraindicacións médicas para a recepción de tratamentos termais e poderán acudir cos seus cónxuxes ou cos seus fillos se contan cunha discapacidade igual ou superior ao 45%.