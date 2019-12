Queixas veciñais pola deficiente recollida de plásticos na rúa Pardo Bazán

Restos de residuos de plástico en Pardo Bazán © Residentes en Pardo Bazán

Residentes na rúa Pardo Bazán denuncian que durante estas festas atópanse con deficiencias na recollida de residuos de plástico. Persoas desta rúa situada na contorna do centro histórico indican que o contedor amarelo énchese de bolsas e os usuarios terminan depositándoas no exterior do recipiente.

Segundo afirman desde esta veciñanza, o camión de recollida pasa e baleira o contedor pero deixa esparexidas pola rúa as bolsas que non se atopaban no interior do depósito.

Desta forma, a rúa termina nalgúns casos durante case 24 horas ao longo destas festas do Nadal ofrecendo unha imaxe de sucidade coas bolsas situadas na contorna das beirarrúas. A veciñanza reclama unha recollida máis eficaz de maneira que non queden restos dos residuos na rúa.