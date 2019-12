Donato, fin de ano de selfie en selfie no Mercado de Pontevedra

Paseo de Donato polo Mercado de Pontevedra © PontevedraViva Paseo de Donato polo Mercado de Pontevedra © PontevedraViva

O espazo gastronómico O Mercado, situado na primeira planta da praza de abastos de Pontevedra, viviu unha pequena revolución ao mediodía deste martes, último día do ano. O protagonista foi o ex futbolista do Deportivo de orixe brasileira Donato Gama da Silva, que acudiu a recoller a comida para a súa cea de Noitevella e levou, de paso, un baño de selfies.

Donato chegou ao espazo gastronómico pasadas as 13.30 horas, nun momento no que estaban cheas case todas as mesas, e, nada máis entrar, todas as caras empezaron a virarse cara a el. Non era a primeira vez que acudía, de modo que foi directo ao seu destino: a Merluzoteca. Alli esperáballe o seu propietario, Alfonso Diaz, con todo preparado coa cea que o ex futbolista tomará coa súa familia na súa casa da Coruña: carne de vaca vella con pescada.

Mentres recollía a comida, xa chegaron os primeiros fans, que lle foron asaltando durante un percorrido posterior polo espazo gastronómico. Non podía camiñar máis de tres pasos sen que lle parasen os clientes que querían facerse unha foto con el. Moitos optaron polo selfie e outros pediron que lle retratasen. Algúns abordárono mentres camiñaba e outros mesmo cando sentou nunha das mesas para gozar duns finger de pito de Na Pola.

"Perdona que te moleste, pero es que es Donato y necesito una foto con él", afirmou unha muller que se achegou timidamente a el para pedirlle unha foto. O exfutbolista de orixe brasileira recibiulle coa mesma sorriso que a todos os seus fans e non dubidou en fotografarse con ela.

Igualmente atento estivo a quen se achegou para pedirlle un autógrafo. Un mozo levoulle unha camiseta para que a asinasen e outro coincidiu que levaba baixo o xersei unha camiseta do Deportivo e non dubidou en sacarse a peza de abrigo para levar un recordo dun dos seus ídolos, un dos xogadores nados fóra de España que máis partidos disputou na liga española.

Donato Gama reside actualmente na Coruña, onde exerce funcións de representación institucional no Deportivo, o equipo co que xogou dez tempadas, entre 1993 e 2003. É un dos tres xogadores do Deportivo que conquistou os seis títulos oficiais do club (xunto con Fran González e o brasileiro Mauro Silva). Ata A Coruña levou a comida que recolleu en Pontevedra.

Segundo contou a PontevedraViva, é amigo persoal do propietario da Merluzoteca e xa estivera no Mercado antes convidado por el. Este fin de ano, levará a súa comida para cear coa súa familia e é habitual que lle visite no verán e que acuda a unha praia da que é habitual, Aguete, en Marín.