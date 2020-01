Pretende terminar o ano con un festín de lagostinos, centola e costeleta de tenreira e facer un 'simpa'

Curiosa a escena que se atopou a Policía Local de Pontevedra durante esta Noitevella. Chamároos por un incidente nun restaurante da cidade e, ao chegar, atopáronse cun cliente aparentemente bébedo que tentara facer un 'simpa' tras darse un festín de cea para despedir o ano.

Os responsables do restaurante chamaron á Policía Local pouco antes das uvas, ás 23.45 horas deste 31 de decembro. O cliente en cuestión é un home de 72 anos procedente dunha localidade de fóra de Pontevedra que chegou ao restaurante á hora para cear e pediu un menú a base da base de lagostinos, centola, costeleta de tenreira, unha copa de viño mencía, torta de Santiago de sobremesa e café.

A factura ascendía a 41,70 euros, pero el non chegou a vela, pois, tras acabar para cear, pretendía irse sen pagar. Xa estaba de camiño á porta cando lle reprocharon a súa conduta e el empezou a comportarse coma se estivese bébedo, chegando a tirarse ao chan do local e chamando a atención do resto de clientes.

Os policías axudáronlle a incorporarse e sentárono nunha cadeira, dado que parecía estar borracho, e preguntáronlle por que non pagara a consumición. A súa resposta tamén sorprendeu aos policías, pois asegurou que non tomara nada.

Tamén chamou a atención outra das súas respostas. Dado que non é de Pontevedra, preguntáronlle como chegou á cidade e respondeu que fora en tren, aínda que as testemuñas aseguran que chegou ao restaurante en taxi.