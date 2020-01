Unha borrasca fará escala nas Rías Baixas este venres para deixar unha fin de semana despexada

Unha borrasca moi activa achégase este xoves polo Atlántico. Os ceos presentaranse con nubes de tipo alto e a partir da noite as nubes baixas que entran polo oeste invadirán Galicia. A zona das Rías Baixas verase afectada por precipitacións durante a madrugada. As temperaturas mínimas iranse suavizando e as máximas manteranse ao redor dos 15 graos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur, con intervalos de moderado no litoral atlántico, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia.

Ao longo deste venres 3, unha fronte fría pouca activo cruzará a comunidade. Os ceos permanecerán cubertos con precipitacións débiles. Ao longo do día iranse abrindo tímidos claros no ceo. As temperaturas situaranse entre os 10 e os 15 graos, con ventos que soprarán ao principio de compoñente sur con intensidade moderada, pero irán cambiando a noroeste ao longo do día.

Durante o sábado, as altas presións situaranse ao norte da península Ibérica, que deixarán estabilidade ao longo da fin de semana. As nubes baixas irán desaparecendo ao longo da mañá e a partir do mediodía o ceo ofrecerase pouco nubrado ou despexado. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente mentres as máximas apenas sufrirán cambios situándose entre os 6 e os 14 graos. Os ventos soprarán moi frouxos de compoñente leste.

Tanto o domingo como o luns, as xornadas serán anticiclónicas. O tempo será seco, con frío, néboa e xeadas no madrugada pero con temperaturas suaves e ceo aberto ao longo das tardes. A últimas horas do día de Reyes, un centro de baixas presións achegarase a Galicia deixando algunhas nubes na zona oeste. As temperaturas manteranse entre os 8 e os 14 graos.