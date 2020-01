200 árbores de ribeira iniciarán a repoboación da senda fluvial do Lérez

O concelleiro Iván Puentes na senda fluvial do Lérez revisando a eliminación de especies invasoras © Concello de Pontevedra

A senda do río Lérez ofrecerá outra imaxe coa repoboación de especies autóctonas. O concelleiro Iván Puentes, responsable de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, ten prevista a compra de árbores de ribeira para levar a cabo un traballo de revexetación nas marxes fluviais do río.

Trátase da segunda fase do proxecto de mellora ecolóxica que comezaba en outubro de 2019 coa corta de trinta eucaliptos e doutras especies invasoras nun tramo de 150 metros na contorna da praia fluvial.

Desta forma, contratouse á empresa Cormo Integral a adquisición de 200 árbores e arbustos de especies frondosas para repoboar toda esa zona, próxima á vía de acceso á urbanización de Monte Porreiro.

Os eucaliptos eliminados serán agora substituídos por carballos, freixos, loureiros, abeleiras e algunha cerdeira, indicaba o concelleiro Iván Puentes. A zona que tamén se atopaba invadida por acacias negras e mimosas provocou a desaparición dun sotobosque e dunha composición floral propia dun ecosistema de ribeira, nun espazo que está considerado Lugar de Intereses Comunitario (LIC). A especies eliminadas foron trituradas e empregadas como estruturante nos centros de compostaxe municipais.

Tamén se está a actuar no noiro existente entre a ponte do ferrocarril e a rotonda de entrada a Monte Porreiro, na contorna do Mirador. Están a eliminarse especies invasoras e está previsto que se planten tamén árbores autóctonas que acheguen calidade ambiental. Ademais de axardinar o noiro, a concellería ten previsto restaurar a pasarela de madeira de 50 metros que conecta a avenida de Bos Aires coa rúa Holanda.