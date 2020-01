Os delitos contra a liberdade e indemnidade sexual duplícanse en Pontevedra

Cartaz dunha manifestación feminista en Pontevedra © Cristina Saiz

Os delitos contra a liberdade e indemnidade sexual creceron en toda a provincia de Pontevedra durante os tres primeiros trimestres do ano 2019. O crecemento é desigual e destacan as estatísticas relativas aos municipios de Vilagarcía de Arousa e Pontevedra, onde creceron un 150 e un 100%, respectivamente, segundo os datos extraídos do portal estatístico de criminalidade do Ministerio do Interior.

Este balance constitúe unha recompilación de datos das infraccións penais rexistradas na provincia e en localidades con poboación superior a 30.000 habitantes. Os datos computan os delitos tramitados polas Forzas de Seguridade do Estado (Policía Nacional e Garda Civil) e as policías local e autonómica.

En Pontevedra cidade, os delitos pasaron do 11 entre xaneiro e setembro de 2018 a 22 no mesmo período de 2019, isto é, duplicáronse en tan só un ano. Os delitos que máis creceron foron os de agresión sexual con penetración, que pasaron de 3 a 7 nun ano, un aumento do 133,3%. Con todo, máis frecuentes foron o resto de delitos contra a liberdade sexual que non supoñen violación, pois nos tres primeiros trimestres de 2018 foron 8 e un ano despois, un 87,5% máis, un total de 15.

En Vilagarcía de Arousa, hai menos casos, pero porcentualmente produciuse un crecemento maior. En total, nos tres primeiros trimestres de 2019 rexistráronse 10 delitos desta natureza fronte aos 4 dun ano antes, isto é, uns 150% superiores. No caso das agresións sexuais con penetración, nese período de 2018 non se rexistrou ningunha e en 2019 houbo dúas mentres que o resto de tipoloxías delituosas pasaron de catro a oito, isto é, todos duplicáronse.

No total da provincia, o crecemento do 43,2% supón pasar de 139 a 199 delitos contra a liberdade e indemnidade sexual. A tipoloxía que máis creceu a nivel provincial tamén foi a agresión sexual con penetración, con 38 casos nese período de 2019 fronte aos 18 dun ano antes, un 111,1% máis nun ano. En canto ao resto de delitos desta natureza, pasaron de 121 a 161, isto é, creceron un 33,1%.

A nivel estatal, o Ministerio do Interior valora que este aumento hai que poñelo en relación coas activas políticas de concienciación cara ás vítimas e á necesidade de denunciar estas condutas.