Rosario Álvarez, José Portela Leirós, Fundación Amigos de Galicia e Esdemga optan aos Premios Cidade de Pontevedra

Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega © Consello da Cultura Galega O procurador José Portela Leirós © Consello Galego de Procuradores Fundación Amigos de Galicia © Fundación Amigos de Galicia Lola Dopico, directora da Esdemga © Universidade de Vigo

Catro candidaturas presentáronse este ano aos Premios Ciudad de Pontevedra, segundo confirmaron desde o Concello ao peche da presentación das propostas para esta edición.

Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, e o procurador José Portela Leirós optan ao premio na categoría de persoa física mentres que a Fundación Amigos de Galicia e a Escola de Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda (Esdemga) son as dúas alternativas ao premio na categoría de entidade xurídica.

O luns 13 reunirase o xurado para decidir entre as candidaturas quen é os que reciben este galardón pola actividade que desenvolven en beneficio do municipio.

Rosario Álvarez Blanco, catedrática de Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, é a pontevedresa que ocupa desde maio de 2018 a presidencia do Consello da Cultura Galega, anteriormente ocupara o cargo de vicepresidenta desta institución. Integrante tamén da Real Academia da Lingua, foi vicerreitora de profesorado da USC, directora do Departamento de Filoloxía Galega e directora do Instituto da Lingua Galega.

O procurador José Portela Leirós ostentou o cargo de decano do Colexio de Procuradores de Pontevedra desde 1993 ata 2012. Ao longo de case 20 anos distinguiuse por defender a capitalidade de Pontevedra e foi un dos encargados de encabezar as marchas de protesta cando se decidiu a segregación de diferentes salas da Audiencia de Pontevedra. Aquel movemento desembocou na gran manifestación do 5-X do ano 1998. Conta coa Cruz Distinguida de Primeira Clase da Orde de San Raimundo de Peñafort concedida polo Ministerio de Xustiza.

A Fundación Amigos de Galicia é unha entidade prestadora de servizos sociais, na que colaboran preto de 500 persoas voluntarias distribuídas polas catro provincias e conta coa axuda de tamén medio milleiro de empresas privadas que facilitan axuda a persoas con necesidades en toda a comunidade.

A Escola Superior de Deseño Téxtil e Moda de Galicia (Esdemga) atópase no seu última período de existencia para converterse nun Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda. Estes estudos superiores comezaban a impartirse no campus de Pontevedra durante o curso 2004-05, tratábase da primeira titulación pública destas características que se implantaba en España. Dirixida por Lola Dopico, Esdemga formou a profesionais do mundo da moda durante todo este período, con traballos fin de estudos que se mostran anualmente na pasarela Debut.

Na anterior edición, os premiados foron o Centro de Recursos Educativos (CRE) da ONCE como persoa xurídica, e Francisco Barbeito, o empresario que puxo en marcha Cristalería Pontevedresa.