O Sergas nomea novos responsables na xestión da Área Sanitaria

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) ven de completar a estrutura directiva da Área Sanitaria de Pontevedra designando novos responsables en diversos eidos de xestión.

Belén Piñón Gamallo é a nova directora de Atención Primaria, Tomás Ardid Posada, director de Atención Hospitalaria e Estrella López-Pardo asume a Dirección de Procesos de Soporte.

Ana Ogando Canabal é a responsable do Distrito Sanitario de O Salnés e Juan Carlos Argibay Cochón nomeado subdirector de Enfermaría do Hospital do Salnés.

Esta iniciativa dá cumprimento ao Decreto da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia polo que se regulan as Áreas Sanitarias e os Distritos Sanitarios do Sistema Público de Saúde, publicado o pasado mes de outubro.