Poio actualiza os valores catastrais para "evitar subas acumuladas nos vindeiros anos"

Poio é un dos preto de 1.100 concellos de España que inicia o ano 2020 actualizando os seus correspondentes valores catastrais. Ao igual que sucede na maioría destes casos, en Poio a suba será dun 3%, que é o índice determinado para aqueles municipios nos que xa se fixera, cando menos, unha revisión entre os anos e 1989 e 2003, ano no que Poio levou a cabo a actualización.

O concelleiro de Facenda e Patrimonio, Xulio Barreiro, fai fincapé na "necesidade" de por ao día estes valores. "Ata hai uns anos era algo que se realizaba de xeito automático, pero nos últimos tempos existe a opción de pospoñelo temporalmente", indica Barreiro, que advirte de que, no caso de aplicar esta última metodoloxía, a suba acumúlase.

"Se non o facemos agora, o desfase será superior no futuro", indicou.

Esta actualización faise necesaria para nivelar a ponencia de valores, na que se basea o cálculo de Imposto de Bens Inmobles (IBI), co mercado inmobiliario.

"Aprazar esta revisión faría que o aumento en anos posteriores pase a ser moi elevado", sinala o responsable do departamento de Economía e Facenda, que asevera que existen "casos escandalosos" noutros concellos da provincia de Pontevedra, onde, por non actualizar os valores durante varios anos, a porcentaxe no aumento do IBI disparouse. "O máis axeitado é regularizar pouco a pouco", aseverou.

Poio xa levara a cabo unha revisión destas características en 2016, que se traduciu nunha suba do 6%. Isto quere dicir que, entre 2003 e 2020, o aumento acumulado foi do 9%. Dende o Goberno local sinalan que este é "un dos rexistros máis baixos da provincia de Pontevedra, na que existen casos nos que o incremento disparouse ata máis do 49% nese lapso de 17 anos".

Esta última revisión do Catastro foi aprobada a finais do ano pasado polo Consejo de Ministros e foi publicada polo Ministerio de Hacienda no Boletín Oficial del Estado (BOE). Trátase dunha medida que afecta aos inmobles urbanos.