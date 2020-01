O Parlamento insta á Xunta a tratar en terra os lodos da dragaxe do Lérez

Todos os materiais que se extraian durante a dragaxe do Lérez deben ser tratados en plantas especializadas e non depositados no mar. Polo menos, os lodos contaminantes ou que non sirvan para rexenerar zonas marisqueiras nas rías galegas. Así o acordou o Parlamento galego que, por unanimidade, insta á Xunta a desbloquear así esa actuación.

O deputado do BNG Luís Bará, que presentou esta iniciativa na comisión de Medio Ambiente, defendeu que Portos de Galicia faga un estudo para analizar a viabilidade dunha proposta que, dixo, " é a mellor solución" para acometer a dragaxe do río.

"O mar non admite todo", sinalou Bará, que pediu ao goberno galego que "non busque escusas" para non tratar estes lodos en terra.

Para o dirixente nacionalista, que expresou a súa preocupación polo estado deste proxecto, a dragaxe do río é "necesario" para rexenerar os bancos marisqueiros da ría, afectados pola acumulación destes áridos, e para mellorar a navegabilidade no Lérez.

Pola súa banda, Jacobo Moreira sinalou que a dragaxe do Lérez está a cumprir "escrupulosamente" os trámites que establece a normativa ambiental e asegurou que a maior parte dos materiais que se extraerán son "inocuos" e depositaranse en Campelo para mellorar o substrato arenoso da zona de actividade marisqueira.

Os áridos que non teñan usos produtivos serán depositados no fondo mariño que determine o Estado e, no caso dos que sexan tóxicos e "incompatibles" con estes dous puntos de depósito, o PP acepta que sexan tratados en terra.

O deputado popular engadiu que Portos de Galicia tentará acurtar os prazos de tramitación "na medida do posible", pero advertiu que este cambio con respecto ao tratamento dos áridos obrigará a retomar a declaración de impacto ambiental.

O PSOE PIDE LICITAR A DRAGAXE EN MARZO

Desde as filas socialistas, a deputada Patricia Vilán tentou introducir sen éxito unha emenda na que se instala á Xunta a dispoñer o orzamento necesario para executar esta dragaxe e que esta actuación sexa licitada antes de que termine o mes de marzo.

"Dános medo que non exista unha data para que ese proxecto saia adiante", sinalou Vilán, que lembrou os quince anos de tramitación que leva esta dragaxe e alertou do risco de que o río acabe "cegado" e prodúzase un "problema a maiores".

Os únicos prexudicados con este atraso, insistiu, "son os pontevedreses" e, particularmente, o sector pesqueiro, as actividades náuticas e o propio medio ambiente.