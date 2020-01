O módulo para o comedor do colexio da Reigosa, listo para a chegada do alumnado

O inicio do servizo de comedor no colexio da Reigosa, que atenderá a corenta nenos e nenas, está á espera de ter todos os informes favorables da Xunta de Galicia, pero a ANPA do centro segue a traballar para que todo estea preparado para ese día.

A asociación solicitou a colaboración do Concello de Ponte Caldelas para adecentar o interior do módulo, cuxas paredes presentaban varios furados.

Os operarios municipais taparon todos os estragos e pintaron en cor morada e branca as paredes interiores.

Nas paredes exteriores está previsto realizar unha limpeza con máquina hidrolimpadora, para mellorar a imaxe exterior do módulo.