Moraña quere ter rematado en marzo o novo centro social de Alende

As obras de construción do novo centro social de Alende entraron na súa recta final. O obxectivo do goberno municipal de Moraña é que este equipamento, que se está a levantar a través da rehabilitación integral do histórico edificio da antiga cámara agraria deste lugar da parroquia de Santa Xusta, estea rematado en marzo.

Esta actuación de carácter social e veciñal, que conta cun orzamento de 258.032 euros, dos que 200.000 son cofinanciados pola Xunta, avanza a moi bo ritmo.

A empresa Acevi, adxudicataria deste proxecto, xa executou o teito e toda a carpintaría exterior e afánase nestas datas nos traballos no seu interior, co encintado, as distribucións de espazos e a instalación dos servizos.

A alcaldesa, Luisa Piñeiro, explicou que, tan pronto como se remate esta rehabilitación, vai comunicar de inmediato a fin da obra á Consellería de Política Social para que active a unidade pública de atención a persoas con alzhéimer, que foi comprometida para atender á zona.

Este proceso de posta en marcha requirirá da habitual tramitación burocrática, pero agárdase que estea funcionando este mesmo ano.

O edificio, cunha potente estrutura en pedra do país e con 217 metros cadrados de planta, estase a restaurar respectando a súa fisonomía orixinal e vaise dotar dun amplo recibidor de acceso, almacén, despacho, dous aseos e unha sala xeral de 130 metros cadrados.

Ademais, para manter as liñas tradicionais da construción de Galicia, deixarase a súa parte máis elevada -que alcanza os sete metros- ao aire sostida por grandes vigas de madeira de abeto.

En principio, xunto coa unidade de alzhéimer, o centro servirá para satisfacer as necesidades veciñais, culturais e sociais de Alende e a súa contorna e complementarase cun plan de iniciativas para a terceira idade.