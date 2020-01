A chuvia retorna ás Rías Baixas durante esta fin de semana

Chuvia Dominio público Anatol C

Este venres 24 sitúase sobre Galicia aire frío nas capas altas, unha situación que provocará un aumento da inestabilidade atmosférica. Os ceos durante esta xornada nas Rías Baixas alternarán nubes e claros coa posibilidade de que se rexistre algún chuvasco illado e ocasional a partir do mediodía. As temperaturas manteranse entre os 7 e os 18 graos con vento frouxo do sueste pola mañá e variable ao longo da tarde, segundo a previsión metereolóxica do servizo de Meteogalicia.

Ao longo do sábado continuará o aire frío nas capas altas da atmosfera mantendo a inestabilidade. Os ceos presentaranse parcialmente cubertos, coa posibilidade dalgún chuvasco ocasional. As temperaturas continuarán entre os 7 e os 15 graos e os ventos soprarán frouxos do suroeste.

Unha fronte pouca activa asociada a unha borrasca situada no Atlántico norte achegarase a Galicia ao longo do domingo. Os ceos permanecerán anubrados coa posibilidade de choivas, que se iniciarán durante a mañá no litoral atlántico e iranse estendendo pola tarde. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente para establecerse entre os 9 e os 14 graos na zona de Pontevedra. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral durante a tarde.

A partir do luns, toda Galicia quedará baixo a influencia dos ventos do suroeste. Esta situación provocará a presenza de nubes moi abundantes en todas as comarcas atlánticas, con precipitacións. As temperaturas durante a semana situaranse entre os 10 e os 15 graos.