Marín combinará sendeirismo e feminismo no seu clásico roteiro dos montes e praias

A sexta edición do roteiro dos montes e praias de Marín chega con novidades no itinerario e toneladas de solidariedade en favor da Asociación Española Contra o Cancro. O roteiro foi presentada este venres no Concello morracense e está fixada para o próximo 8 de marzo.

Incluída no circuíto Open de Andainas de 25 quilómetros de Galicia, a cita comezará ás 9 horas desde a Alameda. Ao celebrarse no Día Internacional da Muller, elas terán un papel relevante na actividade na que lanzarán mensaxes de igualdade a través dun concurso de lemas que combinen o sendeirismo co feminismo. Cada participante poderá incluír a súa particular lema no dorsal, explicaron durante a presentación.

Os participantes percorrerán lugares como o Monte Pituco, o Lago de Castiñeiras, as fervenzas de Neibóo antes de dirixirse cara á zona de praias. Para aqueles que prefiran unha alternativa menos esixente, teñen a opción de completar un percorrido de 15 quilómetros.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 4 de marzo e o límite está en 700 participantes. Os interesados poden inscribirse na páxina web www.25km.es. o prezo pola inscrición anticipada é de 9 euros, pero chegará ata os 13 a medida que se achegue o día do roteiro.