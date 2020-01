Poio iniciará este martes a retransmisión 'on line' dos seus plenos municipais

As cámaras chegan aos plenos municipais de Poio. A sesión que a corporación celebrará o próximo martes 28 de xaneiro, a partir das sete e media da tarde, será a primeira que se retransmita a través da internet mediante un servizo 'streaming'.

Os cidadáns, a partir de agora, poderán presenciar 'on line' os plenos e seguir os debates. Ademais do seu seguimento en vivo, o contido quedará a disposición dos usuarios en Youtube, na canle oficial do Concello de Poio, desde unha hora despois do remate da emisión.

Despois de analizar varias propostas, finalmente será a empresa de Pontevedra Volvemos a Primera, que xa conta con experiencia na materia, a encargada de realizar as retransmisións. Nos últimos días xa levaron a cabo varias inspeccións e probas no salón de plenos a tal efecto.

O concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro, indicou que a contratación deste servizo terá un custe de 4.500 euros pola retransmisión de catorce plenos.

A retransmisión do pleno do vindeiro martes se realizará a modo de proba, a partir da cal se valorará que medidas se poden realizar para mellorar o servizo, en caso de que sexa necesario.

En principio, instalarase un micrófono por bancada (na da oposición, na dos membros do goberno local e na que se sitúan o alcalde, a secretaria e algúns concelleiros) para recoller as intervencións. Ademais, utilizarase polo menos unha cámara.

Con esta medida dáse cumprimento a un acordo plenario aprobado no seu día por todos os grupos da corporación municipal.

Xulio Barreiro confirmou que actualmente tamén se está a ultimar a modificación do regulamento orgánico, polo que se rexen non só os debates plenarios, senón tamén outros órganos de carácter local como as Xuntas de Goberno ou as comisións municipais.

A ordenanza actual data de 1995 e, aínda que foi modificada no ano 2013, o goberno municipal entende que é preciso adaptala aos tempos actuais, de xeito que se mellore e optimice o desenvolvemento dos plenos.

Se non se produce ningún imprevisto, a intención do tripartito é que o novo regulamento poida ser presentado ante a corporación na sesión ordinaria do vindeiro mes de febreiro.