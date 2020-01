Veciños de Poio, convocados polo PP, rodean o Concello para protestar pola suba de impostos

Cadea humana ao redor do Concello de Poio © Diego Torrado Cadea humana ao redor do Concello de Poio © Diego Torrado

Uns impostos "xustos" e uns servizos "dignos" para Poio. É o que pediron os numerosos veciños e veciñas do municipio que, convocados polo Partido Popular, rodearon este domingo a casa consistorial para denunciar a "estafa política" do actual goberno municipal.

Os asistentes lograron facer dúas cadeas humanas ao redor do edificio do Concello, duplicando a participación do pasado ano, segundo destacou o portavoz do PP, Ángel Moldes.

Esta resposta, sinalou Moldes, é una mostra da "indignación" veciñal contra as políticas "equivocadas" que está a adoptar o tripartito municipal, especialmente pola suba do IBI e doutros impostos, e que van na "dirección contraria" ao que piden os veciños.

"A xente pensaba que o bipartito era o peor goberno posible para Poio, pero o tripartito está demostrando que aínda se podía facer peor", lamentou o líder dos populares.

Os asistentes recalcaron o seu malestar pola subida na presión fiscal do municipio e denunciaron a "falta de transparencia" na actual xestión municipal.

Despois de formar as dúas cadeas, Ángel Moldes dirixiu unhas palabras aos veciños e veciñas que apoiaron esta convocatoria, subliñando que o goberno "debería reflexionar".

Moldes recordou que os veciños reclaman un "cambio de política", con menos impostos, mellores servizos e máis transparencia e advertiu que se o Concello "non cambia de rumbo" convocarán unha mobilización "moito maior" nos próximos meses.