A orquestra Trébol, principal atractivo das festas de San Gregorio de Raxó en marzo

Actuación da orquestra Trébol © Orquesta Trébol / Facebook

A Comisión de Festas de Raxó afronta unha nova edición das festas de San Gregorio, que este ano se celebrarán os días 14 e 15 de marzo e terán como un dos seus principais atractivos a actuación da orquestra Trébol, unha das de maior proxección de Galicia.

Desde a comisión explican que os festexos empezarán o sábado 14 de marzo cun Salva de Bombas e pasarrúas pola parroquia a cargo de Vides Novas e a Escola Tradicional.

Ás 12.00 horas do sábado celebrarase a misa solemne cantada por un coro e a continuación haberá procesión acompaña pola Banda de Gaitas e Tambores.

Para pechar a xornada do sábado, a programación inclúe a actuación das orquestras Trébol e Pontevedra a partir das 21.00 horas.

Xa o domingo, será a quenda da Festa Infantil de San Gregorio. O mestre de cerimonias será o animador Javi Solla e desde a comisión animan ás familias para levar ao máis pequeno da casa.

As festas de San Gregorio serán a primeira gran festa do ano en Raxó e en Poio en xeral e a comisión de festas anima a toda a veciñanza do municipio e doutros puntos da provincia para acudir á parroquia.