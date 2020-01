O novo comedor do colexio da Carballeira agarda pola licenza municipal

Novo módulo-comedor do colexio da Carballeira-Lourizán © PPdeG

As novas instalacións do comedor escolar no CEIP da Carballeira contan con todos os permisos da Xunta de Galicia e só están pendentes da tramitación da licenza municipal para a súa apertura.

Actualmente este servizo que se ven prestando nun aula, que resulta necesaria para impartir clase dado o incremento de matrícula no centro, circunstancia que obrigou a reorganizar espazos. Esta instalación levouse a cabo dado que non existía ningunha posibilidade de ampliación no edificio principal.

O deputado do PP, Jacobo Moreira e a concelleira do PP en Pontevedra, Silvia Junco, visitaron este luns o colexio, a fin de coñecer de primeira man a situación na que se atopa a infraestrutura modular instalada pola Consellería de Educación para poder albergar o comedor escolar.

Este módulo instalouse no mes de outubro e a previsión inicial era que se puidera poñer en servizo despois das vacacións de Nadal. Pero aínda que a instalación conta coa autorización da Consellería de Educación, de Sanidade e incluso de Patrimonio Cultural (dado que nas inmediacións se atopa un petróglifo), deberá agardar a contar coa licencia municipal.

O seu custe foi de 45.000 euros, aos que hai que sumar outros 27.000 para conectalo ás redes de abastecemento de auga e saneamento, e tamén ao subministro eléctrico do colexio.

Unha vez se poña en marcha, o colexio mellorará notablemente a súa funcionalidade así como o confort dos seus alumnos e equipo docente.