Piden ao Concello que arranxe as "deficiencias graves" do campo de fútbol de Noalla

Campo de fútbol da Lanzada © SD Noalla

A nova directiva da Sociedade Deportiva Noalla marcouse o obxectivo de conseguir que o Concello de Sanxenxo realice os traballos de mantemento do campo de fútbol municipal da Lanzada.

O informe elaborado por unha empresa externa, no que se avalía o estado destas instalacións, sinala a existencia dunha serie de "deficiencias graves" valoradas ao redor de 123.258 euros. Nesta cantidade non se inclúe o estado do céspede artificial.

O pasado mes de outubro a SD Noalla trasladou este informe ao goberno local de Sanxenxo. Durante este tempo a entidade deportiva encargou un borrador de convenio para acordar co Concello un plan de actuacións neste recinto así como un plan de mantemento xeral.

Actualmente o Concello non dispón de ningunha ordenanza reguladora para o uso das devanditas instalacións.

Desde a directiva da SD Noalla afirman que están "á espera" de que "nos próximos días" o alcalde Telmo Martín fixe unha data para a reunión solicitada hai semanas.

"Esperamos unha resposta inminente por parte do alcalde para poder abarcar este tema e dar a forma definitiva ao dito convenio", comunicaron desde a directiva que entende que ese acordo é de "interese xeral dos veciños e veciñas do Concello de Sanxenxo".