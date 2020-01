O portavoz do goberno provincial da Deputación de Pontevedra, Carlos López Font, criticou o "uso intolerable que está haciendo el Partido Popular de los medios judiciales".

López Font deu a coñecer a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, do pasado luns 27 de xaneiro, que lle dá a razón á Deputación fronte ás pretensións do Concello de Redondela e que "es una más" dentro dunha "estrategia política" do PP.

Así, o deputado citou este xoves en rolda de prensa as seis sentencias perdidas polo PP que foron presentadas polos concellos de Sanxenxo, Vilanova de Arousa e Valga contra o Plan de Reequilibrio e polos concellos da Lama, Vilanova de Arousa e Redondela, contra o Plan DepoRemse.

Para o goberno provincial estas demandas "no tienen ningún sentido" xa que "en origen no deberían tener ningún motivo para presentarlas" como demostra, segundo sinalou o deputado López Font, "que una tras otra le van cayendo en contra".

Neste sentido, o deputado socialista cre que "al PP le iría mejor abandonando esta estrategia lamentable" na que está "utilizando a los concellos a sabiendas de que esa reclamación no podría salir adelante".

Carlos López Font destacou que "esta estrategia no es casual" senón que está "orquestada y dirigida desde Santiago" diante da próxima cita das eleccións autonómicas que "en algunos, en el Partido Popular, lo que hace es aflorar la desesperación". E enmarca nesta liña os "extremos insoportables a los que están llegando algunos" con "insultos, mentiras y comportamientos que van en contra de lo que debe de ser la acción política razonable".

REDONDELA

Segundo desvelou o deputado socialista esta última sentenza "desestima integramente" o recurso presentado polo anterior alcalde de Redondela, Javier Bas (PP), pola exclusión dun proxecto que presentaron ao Plan DepoRemse.

López Font lembrou que dita exclusión debeuse "exclusivamente a razones técnicas" tal e como recoñece o fallo "absolutamente demoledor" da xuíza "que desmonta uno por uno todos los argumentos del anterior alcalde del gobierno del Partido Popular".

A sentenza desestimatoria fundaméntase en catro argumentos, por unha banda afirma que non é posible rebater a valoración técnica do comité de expertos, tamén sostén a xuíza que ela non pode substituír o criterio dese comité técnico.

Ademais sinala que "non existe motivo para dubidar do xuízo finalmente emitido" por tales expertos e a sentenza lembra que o Concello de Redondela superou con este proxecto a nota valorativa de corte pero recoñece que non puido obter a subvención por esgotamento de crédito, algo que estaba especificado nas bases e finalmente, sinala que o proxecto era mellorable porque tiña ata 16 deficiencias.

Por último, o portavoz do goberno provincial considera que esta sentenza tamén "avala la política de equidad e igual tratamiento a todos los concellos que lleva el gobierno de Carmela Silva".