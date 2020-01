A CIG leva á rúa a loita pola defensa do emprego en Galicia e reclama a derrogación da reforma laboral

Manifestación da CIG en Pontevedra na defensa da industria e do emprego © Cristina Saiz Manifestación da CIG en Pontevedra na defensa da industria e do emprego © Cristina Saiz

"Pola derrogación das reformas antiobreiras e en demanda da recuperación de dereitos", con este lema, a central sindical CIG convocaba este xoves unha concentración na praza da Peregrina en Pontevedra do mesmo xeito que en distintas cidades e vilas de Galicia para reclamar dos Gobernos do Estado e da Xunta de Galicia soluciones ante a destrución de emprego, principalmente no sector industrial, na comunidade.

Marcos Conde, secretario comarcal dá CIG, afirmaba antes dá marcha que a rúa se ha demostrado que é a única vía para mostrar o descontento e recuperar dereitos. Neste sentido, afirmaba que Galicia atópase nunha situación de emerxencia social e industrial. "Non pode ser que se destrúan máis de 10.000 postos de traballo industrial en Galicia e non se poña remedio", afirmaba o máximo representante comarcal do sindicato.

Lamentaba que desde o novo goberno do Estado estean a matizarse algúns puntos que levaban nos programas electorais como a reforma das pensións e a derrogación da reforma laboral. "Se non se fai, non haberá cambios que afecten á poboación galega", apunta Conde.

Apuntaba tamén a que a mesa de diálogo social para aumentar o salario mínimo aos 950 euros é positivo pero lembrou que se está moi por baixo do salario para a subsistencia normal xa que a clase traballadora sofre unha precariedade absoluta, con menos contratos a tempo completo e con todos os dereitos recoñecidos.

Desde o sindicato lamentan a aplicación das políticas neoliberais que executan os gobernos español e galego provocando un incremento das privatizacións e dos recortes nos servizos públicos. Denuncian o peche de empresas, eliminación de efectivos humanos nos cadros de persoal e deslocalizacións nas producións.

Critican a política socialmente suicida da Xunta consistente no macroturismo, en potenciar o Camiño de Santiago a gran escala e en eucaliptizar o país en favor das grandes corporacións.

