Máis de 90 aspirantes optan a traballar de mestres composteiros como funcionarios interinos nos concellos

A Deputación de Pontevedra vén de recibir máis de 90 solicitudes de persoas que aspiran a traballar de mestres composteiros como funcionarios interinos por programa nos concellos adheridos ao Plan Revitaliza.

Este mércores pechouse o prazo de inscrición para participar no concurso-oposición e a partir de agora comezan a contar os prazos: a lista de persoas admitidas publicarase a semana próxima, as probas de selección serán no mes de febreiro e o persoal que obteña máis puntuación incorporarase aos postos ao longo do mes de marzo.

O número de prazas dispoñibles para as 90 persoas aspirantes é de 15 (unha de cada seis persoas poderá conseguir o traballo), repartidas entre os 14 concellos que pediron subvención á Deputación.

As prazas cubriranse inicialmente coas persoas integrantes da primeira bolsa de emprego (segundo as cualificacións da proba realizada en 2018) e seguirán coas de maior puntuación desta nova convocatoria.

Para participar no vindeiro proceso selectivo é preciso ter o Bacharelato ou ser técnico superior. As persoas que obteñan maior valoración poderán elixir o concello de destino e serán nomeados funcionarios interinos por programa, pasando a ser persoal propio de cada administración local.

Trátase da segunda vez que a Deputación facilita a contratación de persoal aos concellos adheridos ao plan de compostaxe provincial, tendo outorgado na primeira convocatoria axudas para dar traballo a trece mestres composteiros.