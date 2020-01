290 proxectos recibirán as axudas da III Edición do Plan Social de Ence

Un total de 290 proxectos presentados ao Plan Social Ence beneficiaranse dos 3 millóns de euros que a compañía destinará a Responsabilidade Social Corporativa ao longo do exercicio na contorna da súa fábrica pontevedresa.

O proceso de valoración das solicitudes presentadas á terceira edición do Plan foi realizado pola consultora Valora, encargada de avaliar pormenorizadamente cada unha das propostas, garantindo o máximo rigor na selección.

A área de actuación con maior número de candidaturas foi Deportes, na que se seleccionaron 118, seguida de Recuperación e Coidado da Contorna, con 62 proxectos adxudicatarios.

Foron aprobados 36 proyectos na área de educación e cultura, 36 na Loita contra a exclusión social, 23 para o Impulso ao emprendemento e a innovación, e 15 axudas veciñais diversas.

Segundo indicou Antonio Casal, Director Territorial de Ence en Galicia, "un ano máis, a edición do Plan Social volve ser un éxito. O número de solicitudes crece cada ano, o que reflicte a gran acollida desta iniciativa".

Antonio Casal reiterou o "compromiso" de Ence cos veciños de Pontevedra, Poio e Marín e confía en que o seu programa de Responsabilidade Social Corporativa "continúe mellorando a calidade de vida na súa contorna".

Na presente convocatoria do Plan Social de Ence en Pontevedra presentáronse 477 proxectos. As entidades ou persoas físicas que solicitaron as axudas do Plan Social xa comezaron a recibir a comunicación de Ence coa resolución da convocatoria a través dos seus respectivos correos electrónicos.