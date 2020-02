Poio renova as autorizacións dos 16 furanchos censados

O Concello de Poio xa traballa na tramitación da renovación dos permisos de actividade dos 16 furanchos que actualmente existen no municipio. Algún deles xa abriu a súas portas, despois de completar con éxito os requisitos esixidos na normativa que regula o funcionamento deste tipo de locais. O documento, que entrou en vigor a finais do ano 2013, establece que os loureiros poderán estar operativos durante tres meses no período que vai desde o 1 de decembro do ano anterior ata o 30 de xuño. Este prazo poderá aumentarse nun mes en casos excepcionais.

A concelleira de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, e o xefe da Policía Local, Antonio Duarte, mantiveron esta semana unha reunión co presidente da Asociación de Furancheiros de Poio. O encontro serviu para informar ao representante do colectivo do procedemento que seguirá a Administración municipal para velar polo correcto funcionamento desta actividade.

O corpo de seguridade poiense efectuará un seguimento periódico aos locais para constatar que dan cumprimento coa ordenanza. Ademais, durante a cita tamén se falou da posibilidade de incluír na ordenanza "cuestións o necesidades que o sector considere que é preciso analizar", tal e como sinalou Caldas Moreira.

Está previsto que proximamente se convoque unha reunión entre os responsables dos loureiros, na que se abordará este asunto. A continuación, o colectivo dará traslado das súas propostas ao Concello. "Estamos abertos a estudar as suxestión que axuden a enriquecer o regulamento", sinalou a edil de Seguridade Cidadá, que salienta a implicación dos furancheiros á hora de dar cumprimento á lei. De feito, a Policía Local só detectou "algún caso illado" de locais que abriron as súas portas sen a autorización pertinente. Trátase de furanchos que non forman parte dos 16 censados na actualidade.

Marga Caldas agradece a colaboración amosada pola Asociación de Furancheiros e anuncia que tamén celebrará unha reunión con representantes do sector hostaleiro, para que "teñan constancia do seguimento que se fai nos diferentes sectores para que os regulamentos se cumpran".

No caso da ordenanza dos furanchos, trátase dun documento que consta de seis títulos e 36 artículos, que foi aprobado polo Pleno da Corporación en outubro de 2013 e consensuado previamente cos responsables dos loureiros. A documentación pode consultarse na páxina web do Concello. Entre os requisitos que establece, figura a obrigatoriedade de que o viño que se serve proceda do excedente do consumo propio, sen ser embotellado. A extensión dos viñedos non deberá superar os 1.500 metros cadrados.

Ademais, os loureiros terán a posibilidade de ofrecer aos clientes cinco tapas a escoller entre once opcións: táboa de queixos ou embutidos, pementos, orella, zorza ou lombo, costela, ovos fritos, sardiñas ou xurelos á brasa, callos ou fabas, tortilla de patacas, empanada e croquetas. As licenzas renovaranse anualmente.

Con respecto ás sancións, a Policía Local lembra que, no caso das máis graves, a contía rondará entre os 250 e 500 euros, mentres que as graves quedarán en 110 a 250. Neste apartado inclúense a venda de viño que non sexa propio ou a modificación do horario e da época de apertura sen ter avisado previamente. As faltas leves, pola súa banda, poden chegar aos 100 euros de multa. Aquí atópase o incumprimento do horario ou contar con aparatos de televisión ou radio. O aforo máximo permitido é de 34 persoas.

Por último, o Concello lembra que os furanchos poden permanecer abertos entre as 19.00 e as 00.00 horas de luns a venres, e de 12.00 á medianoite en festivos e fins de semana.