Os marinenses doaron máis de 33 toneladas de roupa durante o 2019

Colector de roupa de Arroupa © Arroupa

A empresa de inserción laboral Arroupa Santiago recolleu en Marín durante o 2019 un total de 33.761 quilos de residuo téxtil a través dos cinco contedores de para este tipo de materiais instalados en diferentes puntos da vila desde o 2016 como consecuencia dun convenio subscrito entre o Concello e Cáritas.

Os colectores atópanse na contorna do centro de saúde, na avenida de Ourense, na praza de abastos e en cálea Concepción Arenal. No que maior cantidade de roupa recolleuse foi no do mercado, cun total de 8.462 quilos, mentres que o do centro de saúde alcanzou os 7.977 quilos.

"Isto demostra a sodidad e a conciencia social dos veciños", sinalan desde o goberno local. Desde a instalación destes contedores, a empresa recolleu xa en Marín 104 toneladas de roupa.