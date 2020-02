O BNG comarcal anuncia unha "ofensiva política" en defensa da sanidade pública

A situación da sanidade pública, en especial na comarca, centrou o encontro deste sábado entre os responsables municipais do BNG dunha decena de municipios da zona e o deputado Luís Bará.

Trátase, aseguran, dun "estado de auténtica emerxencia" ante o "colapso ou colapso próximo na sanidade pública na comarca e en xeral en todo o país" polos recortes experimentados ao longo dos últimos anos.

"Podemos decir que nestes momentos a sanidade pública está na UCI e se non se descalabrou é fundamentalmente polo compromiso e dedicación dos profesionais que están aguantando unha estrutura que está sendo atacada", explicou Luís Bará tras a reunión cos seus compañeiros de formación.

Aínda que as queixas céntranse en moitos casos na atención primaria ou pediátrica nos diferentes centros de saúde, o deputado nacionalista puxo o foco tamén na "situación límite, caótica" que se está producindo nas urxencias do Hospital Montecelo, onde "nos din os profesionais que están pasando cousas que nunca pasaran, e iso ten relación coa mala planificación, coa redución do gasto sanitario e co desvío de gasto sanitario para o sistema privado", acusou Bará.

Por todo iso o BNG comarcal anuncia que levará a cabo unha "ofensiva política" nas diferentes institucións nas que contas con representación, desde os concellos pasando por Deputación ou o Parlamento de Galicia, pero "sobre todo na rúa" porque "pensamos que hai un malestar xeneralizado na poboación e nos profesionais sanitarios".

O primeiro paso desta mobilización será apoiar a manifestación convocada o vindeiro domingo 9 de febreiro en Santiago de Compostela.