O orzamento municipal sairá adiante cun "amplo consenso", a pesar da "oposición destrutiva" do PP

O proxecto de orzamento municipal de Pontevedra para 2020 sairá finalmente adiante e aprobarase no próximo pleno da Corporación. As contas recibiron este martes o ditame favorable na Comisión de Economía e Facenda, cos votos a favor de BNG, PSOE e Cidadáns e o voto en contra do PP, que presentou unha emenda á totalidade.

Tras a comisión, e a posterior Xunta de Voceiros, o concelleiro de Facenda, Raimundo González, destacou o "amplo consenso" logrado e criticou que o PP se abonou a unha "oposición destrutiva" mentres que o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, engadiu que os 'populares' se atopan nunha posición "case destrutiva e incluso incoherente".

Raimundo González cuestionou que o PP presentou unha emenda á totalidade que non saíu adiante que ten "carácter xeralista" e é "un corta e pega" dos presentados en anos anteriores. Na súa opinión, a emenda presentada demostra que os orzamentos "non son unha prioridade" para o PP e que o partido que dirixe Rafa Domínguez "segue en campaña electoral", pois o "normal" sería que presentasen algunha proposta de mellora, pero non o fixeron por esa "oposición destrutiva" que lle atribúen.

O proxecto de orzamentos que se debaterá en Pleno incorpora catro emendas presentadas por Cidadáns. A formación laranxa presentou seis emendas, pero tan só catro se aprobaron, quedando fóra do documento dúas. Unha pedía bonificacións para certos vehículos eléctricos e non se aprobou porque implicaría a modificación da ordenanza municipal e outra pedía a creación dunha oficina de atención ao maior e non se tivo en conta porque se trata dunha iniciativa xa tratada en Pleno e sobre a que se acordou un estudo en profundidade.

As catro emendas que si se aprobaron supón incorporar unha partida de 200.000 euros para mellora de parques infantís, outra de 30.000 euros para mellorar as instalacións de Unidade de Condutas Adictivas, 30.000 euros para instalar desfibriladores en áreas públicas e unha cantidade non cuantificada pero que pode roldar os 200.000 euros para mellorar a limpeza dos colexios.

Raimundo González explicou que o proxecto de orzamentos modificouse para incorporar esas novas partidas acordadas por Cidadáns, pero sen cambiar o importe final das contas, senón redistribuíndo as partidas destinadas a xardíns e zonas verdes e a infraestruturas parroquiais.

Miguel Anxo Fernández Lores anunciou tras a xunta de portavoces que o pleno dos orzamentos se celebrará o venres 7 ás 12.00 horas nunha sesión cun único debate que se iniciará coa exposición do concelleiro de Facenda e a intervención dos portavoces de cada grupo.

Fernández Lores asegura que os orzamentos son os mellores na historia do Concello porque teñen gran contido social e ambiental e con numerosos investimentos no rural. Sinalou tamén as melloras das que se beneficiará a comarca de Pontevedra cos investimentos sanitarios relacionados con Montecelo ou a reforma da estación de autobuses.

O alcalde valorou as aportacións de Ciudadanos pola sensibilidade amosada respecto ás necesidades de Pontevedra nas súas emendas. En relación coa postura do PP, sinalou: "Non sei que lle fixo Pontevedra ao Partido Popular para que non apoie uns orzamentos claramente positivos e que supoñen un avance para este Concello". O rexedor considera que estes orzamentos levan aportacións "importantísimas" para os cidadáns.