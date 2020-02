O desprendemento dunha parte do falso teito obriga a realizar reformas na igrexa San Xosé de Campolongo

Obras no interior da igrexa de San Xosé de Campolongo © Cristina Saiz Obras no interior da igrexa de San Xosé de Campolongo © Cristina Saiz

A igrexa de San Xosé de Campolongo atópase en obras durante esta semana. Operarios dunha empresa de reparación realizan durante estes días a reforma no interior do edificio relixioso.

Durante as últimas semanas con motivo da proliferación de precipitacións nas Rías Baixas, detectáronse humidades no interior e mesmo os fieis asistiron a algunha cerimonia relixiosa na que se podía observar unha goteira.

Como consecuencia da presenza da auga produciuse un desprendemento da escaiola do falso teito sen que se rexistraron danos de consideración, segundo fontes desta parroquia. Esa zona xa foi reparada e, para evitar novos desprendementos, desde a comunidade eclesiástica decidiuse acometer as tarefas de revisión das instalacións e reparar todo o teito.

Para que o guindastre imprescindible para este operativo puidésese desprazar polo templo retiráronse todos os bancos do seu espazo habitual e almacenáronse na zona do altar. As cerimonias relixiosas están a celebrarse nunha sala adxacente á que se accede por un lateral da igrexa. Entre algúns fregueses desta parroquia que se puxeron en contacto con PontevedraViva se está a estudar a posibilidade de iniciar unha campaña para solicitar donativos que sufraguen estes traballos de reparación.