Pontevedra e a súa ría, terceiro destino turístico que máis creceu en Galicia en 2019

Nun ano que, segundo a Xunta de Galicia, foi "excepcionalmente positivo" para o turismo, a provincia de Pontevedra logrou datos "históricos" e alcanzou o seu "máximo nivel" no número de visitantes e pernoitas. Así o afirmou o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, nunha rolda de prensa celebrada este venres na cidade.

Durante 2019, Pontevedra recibiu a 1.762.182 viaxeiros, un 6,9% máis que o ano anterior, mentres que as pernoitas creceron un 5,2% ata rozar os 4,4 millóns, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística.

Esta evolución é "aínda máis significativa", sinalou Rodríguez, ao ter en conta que na última década o crecemento no número de turistas foi dun 39% e o de pernoitas dun 27%, o que converte a Pontevedra, engadiu o conselleiro, na provincia turisticamente " máis potente" de toda Galicia.

O aumento de visitantes está "sustentado", segundo Román Rodríguez, na estabilidade do turista galego, que creceu un 0,3% ata superar as 432.000 persoas; o incremento na chegada de turistas nacionais, que creceu un 7,1% en 2019 ata rozar os 684.000; e sobre todo nos estranxeiros, que son xa máis de 389.000, un 17,3% máis que en 2018.

Esta aposta pola internacionalización deu "bos resultados", subliñou o conselleiro, ao lograr un crecemento "absolutamente espectacular" na última década, un 121% máis, o que achega un "maior valor" a este destino turístico, ao ser visitantes que teñen, entre outras cuestións, unha maior capacidade de gasto.

A Xunta destaca ademais que Pontevedra é a provincia galega con maior capacidade hostaleira, con 407 establecementos e unha oferta de 25.780 prazas, o que fai que hoteis e pensións siga sendo a opción preferida para oito de cada dez turistas, fronte ao 13,7% que pernoita xa en apartamentos turísticos e o 4,4% que opta polos cámpings.

Estas cifras récord rexístranse tamén no turismo rural, que recibiu en 2019 un total de 51.599 visitantes, a cifra de viaxeiros máis alta da década; e nos peregrinos que empregan as catro roteiros que atravesan a provincia, que representan xa un terzo de todos os que percorren o Camiño de Santiago, un crecemento "brutal" segundo Román Rodríguez.

DATOS HISTÓRICOS EN TERRAS DE PONTEVEDRA

Dentro deste incremento histórico, o conselleiro de Cultura e Turismo destacou especialmente a alza que experimentou a cidade de Pontevedra, o segundo destino urbano que máis crece, con máis de 263.000 pernoitas, un 13,6% máis que en 2018; e cun total de 126.200 viaxeiros, un incremento do 1,8%.

Ademais, a ocupación hoteleira creceu un 3,5% e a estancia media dos turistas tamén se elevou un 11,6% de media, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística.

Román Rodríguez desvelou ademais que o xeodestino Ría e Terras de Pontevedra, que ademais da capital engloba aos municipios da comarca e a ría, foi o terceiro destino que máis creceu en Galicia durante 2019, alcanzando os 590.758 visitantes.

No caso de Sanxenxo, o municipio pechou o pasado ano con máis de 880.000 noites (+4,5%) e de 270.000 viaxeiros, rexistrando tamén un incremento da estadía media do 4,7%. No caso do Grove, conseguiu máis de 116.092 viaxeiros (+3,7%) e 310.000 pernoitas (+1,8%), segundo Rodríguez, que englobou ambos os destinos no turismo de segunda residencia.