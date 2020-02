Galicia irá ás urnas o 5 de abril: Núñez Feijóo confirma o adianto electoral

A incógnita resolveuse. As eleccións galegas celebraranse o próximo 5 de abril. Así o anunciou o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que reuniu de urxencia ao seu goberno para comunicarlles o adianto electoral.

Deste xeito, Galicia volverá coincidir na súa cita electoral co País Vasco. De feito, foi o anuncio do lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que confirmou hai unhas horas a data das eleccións en Euskadi, o que precipitou a decisión do presidente galego.

"Se fomos xuntos en 2009, 2012 e 2016, non hai motivo para que non coincidamos en 2020", sinalou Feijó na súa convocatoria posterior á reunión extraordinaria do Consello de la Xunta convocada este luns en San Caetano, en referencia a que as catro últimas citas electorais coincidiron en ambas as comunidades.

De feito, fronte ás explicacións de Iñigo Urkullu, que alegou como un dos motivos do adianto electoral o desexo de illarse das eleccións autonómicas en Cataluña, Feijóo desvencellou totalmente a súa decisión do anuncio do president Quim Torra de que os cataláns irán ás urnas tras a aprobación dos orzamentos. Asegurou que a súa decisión só responde o seu interese por reducir o número de convocatorias electorais e que Galicia e o País Vasco coincidisen no seu calendario.

Así, o presidente da Xunta lembrou que sempre tentou "defender a concentración de eleccións nunha única xornada" e que apostar por esta coincidencia é positivo nun "momento tan necesario" como o actual, pois España leva desde 2015 "en dúas fases distintas de bloqueo, moción de censura e repeticións electorais".

Feijóo despexou este luns as dúbidas sobre o adianto electoral, pero non sobre o seu papel nesas eleccións, pois o PP de Galicia aínda non nomeou candidato. Esa decisión deberá esperar a este martes, pero tivo que anunciar antes a data das eleccións porque este martes é o último día en que podía saír publicado no Diario Oficial de Galicia o decreto de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións para que os comicios puidesen celebrarse o 5 de abril.

Esta data supón adiantar seis meses o fin da lexislatura e non pilla a todos os partidos cos deberes feitos. O BNG e o PSOE si designaron oficialmente candidatos a Ana Pontón e Gonzalo Caballero, pero o PP aínda non confirmou a Feijóo. Podemos anunciou leste mesmo domingo que iniciaba o proceso de primarias, Vox e Cidadáns non teñen candidato coñecido e nin sequera un líder claro na comunidade e o resto de partidos da esquerda rupturista non decidiron cal será a súa fórmula electoral nin o seu candidato.

Feijóo avanzou que este martes despexará todas as dúbidas sobre a súa candidatura. Está convocada unha Xunta Directiva do PP, que é o órgano ao que lle corresponde “avaliar e propoñer” candidatos, o líder PP atrasou a súa decisión a ese momento: "Prefiro mañá, se non lle importa, responder a esa pregunta, por esperar 24 horas non ocorre nada”, indicou aos medios de comunicación.

Despois, será o Comité Electoral Central é o que terá a última palabra para determinar se encabezará a candidatura do PP para tentar lograr a súa cuarta maioría absoluta.