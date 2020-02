Por Clara María Expósito, por todas

Concentración feminista de condena polo crime machista de Lugo © Cristina Saiz Concentración feminista en Bueu de condena polo crime machista de Lugo © Concello de Bueu

A praza situada diante da Audiencia Provincial de Pontevedra tivo que volver encherse de berros e reivindicación na noite deste luns. Como sucede despois de cada crime machista rexistrado en Galicia, o movemento feminista pontevedrés volveu darse cita neste enclave para amosar o seu rexeitamento ao asasinato de Clara María Expósito Vilanova, acoitelada esta fin de semana nas Gándaras (Lugo) e, en xeral, e o apoio a todas as vítimas dos distintos tipos de violencia machista.

Tamén en Bueu realizouse á mesma hora, as oito da tarde, unha concentración silenciosa diante do Concello en repulsa polo feminicidio de Clara A concelleira de igualdade, Ana Isabel Otero, foi a encargada de ler o manifesto da Marcha Nacional das Mulleres, o mesmo que se leu en concentracións de toda Galicia.

O movemento feminista lembrou que aínda non pasou un mes do feminicidio de Manuela Iglesias Fernández, na Pastoriza, tamén en Lugo, e xa foi necesario verse de novo nas rúas para participar dunha nova xornada de loita e reivindicación do feminismo galego dando resposta á violencia machista.

O manifesto reivindicou que as mulleres "non queremos vivir con medo, queremos saír á rúa sempre que nos pete, emprender relacións e dalas por rematadas cando así o consideremos, sen que se atente contra as nosas vidas", porque "temos dereito a vivir libremente, e porque mentres as mulleres non sexamos libres, o mundo non vivirá en paz".

Tras declararse cansas de denunciar as agresións machistas, as violencias institucionais, o acoso, as fendas salariais, a desvalorización dos traballos que realizan as mulleres, todo aquilo que discrimina ás mulleres e que algúns non están dispostos a mudar porque non queren perder os seus privilexios, o movemento feminista fixo un chamamento a cada unha das mulleres galegas para mudar comportamentos e para deixar de tolerar todo comentario e actitude machista, violenta e discriminatoria.

"Temos que soterrar o patriarcado e apartalo das nosas vidas", reclamaron, e tamén medidas reais e efectivas para a prevención da violencia machista.