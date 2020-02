A Policía completa o quebracabezas da Comisaría de Pontevedra

Parcela adquirida para ampliar a comisaría © Roberto Alonso Parcela adquirida en Cruz Gallástegui © Cristina Saiz Parcela adquirida en Cruz Gallástegui © Cristina Saiz

O Ministerio do Interior acaba de adquirir un novo terreo na cidade de Pontevedra. Non só era unha das parcelas urbanizables máis pequenas das que estaban á venda no municipio, senón que, ademais, ten unhas orixes que, xa de seu, resultan rechamantes: foi propiedade do empresario e político Benito Corbal, falecido en 1926. Para engadir máis elementos á lista de características de interese da parcela só queda indicar onde está situada: na rúa Cruz Gallástegui, xusto detrás da Comisaría Provincial de Pontevedra.

A súa adquisición permite completar a última peza que impedía á Comisaría Provincial da Policía Nacional completar o quebracabezas da súa parcela actual, xa que supoñía un pequeno cadrado de terreo sen uso que se metía dentro do actual aparcamento. En realidade, o terreo tan só ten unha posible utilidade, ampliar a zona destinada a estacionamieto da propia Comisaría.

De todos os xeitos, nestes momentos aínda non se decidiu o seu futuro, senón que este martes acábase de formalizar a compravenda e a partir de agora será o momento de pensar que uso terá a parcela.

O terreo pasou a ser propiedade da Xerencia de Infraestruturas e Equipamento da Seguridade do Estado (GIESE) do Ministerio do Interior. Segundo puido confirmar PontevedraViva, o secretario xeral deste organismo público desprazouse ata unha notaría de Vigo para formalizar a adquisición, por un valor que non transcendeu.

Na escritura de compravenda, o vendedor foi un veciño de Moaña, José Antonio F., pero en realidade esta operación inmobiliaria foi posible grazas a un intermediario, José Manuel Graña, veciño de Cangas, pero que traballa a diario como funcionario en Pontevedra. El logrou que o terreo pasase dos seus antigos propietarios, a familia de Benito Corbal, ao actual vendedor e que el o vendese ao Ministerio do Interior.

O obxectivo deste mediador non era outro que permitir que a Comisaría pontevedresa puidese completar ese quebracabezas co que se anexiona este último terreo pendente. Trátase dunha parcela na que o Estado xa manifestara o seu interese no pasado, e para a que xa houbo negociacións moitos anos atrás que nunca chegaran a bo porto.

O terreo ten apenas 25,13 metros cadrados e para poder chegar á firma deste martes é necesario remontarse ao ano 2012. Nese ano José Manuel Graña interesouse por primeira vez nel e pescudou que fora propiedade do concelleiro, deputado promotor e construtor Benito Corbal ao que el coñecía non só por dar nome á rúa considerada a 'milla de ouro' de Pontevedra senón porque foi o promotor do porto de Cangas do Morrazo, onde reside.

Graña, apaixonado das promocións inmobiliarias e admirador de Benito Corbal, logrou localizar ás súas herdeiras, as súas sobriñas Julita María e María Beatriz, e, tras reunirse con elas unha ducia de veces nas súas vivendas de Pontevedra e Sanxenxo, no ano 2014 pactou a compra, que formalizou José Antonio F., da súa máxima confianza.

Desde entón, ese terreo estivo en aluguer e á venda con sucesivos carteis anunciadores, pero nunca se realizou unha transacción inmobiliaria. Si que houbo varias persoas interesadas en adquirilos, promotores locais con vistas de negociación e permuta do mesmo, pero este funcionario de Cangas tiña un interese especial en que acabase en mans da Comisaría e así o logrou finalmente. De feito, asegura que mesmo por ese interese o prezo final de venda ao Ministerio foi inferior ao que podería lograr. PontevedraViva si puido saber que foi superior ao prezo polo que llo comprou ás herdeiras de Benito Corbal.