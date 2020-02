A CIG marcha a pé entre Trevès e Aludec en demanda de medidas que garantan o futuro da automoción

Manifestación da CIG entre Trevès e Aludec © CIG Manifestación da CIG entre Trevès e Aludec © CIG Manifestación da CIG entre Trevès e Aludec © CIG

Arredor de 200 delegados sindicais da CIG participaron este martes nunha marcha a pé entre a empresa Trevès no polígono do Campiño e nave de Aludec no polígono da Reigosa, en demanda de medidas que garantan o futuro da automoción e freen a crecente precarización laboral.

"Sen industria non hai futuro", "Traballo digno na automoción", "Non á deslocalización", "Fóra as ETT da automoción" ou "Non á precarización", foron algunhas das consignas que máis se repetiron nesta manifestación que forma parte da campaña que desenvolve a federación de Industria en defensa do sector.

A marcha coincidiu coa saída da quenda de mañá na primeira compañía e coa entrada da de tarde na segunda.

O secretario nacional da CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, alertou ao remate da mobilización do perigo ao que se expón a automoción galega ante os retos que ten por diante, como a Lei de Transición Ecolóxica que penalizará a fabricación de vehículos diésel, ou a aplicación de novas tecnoloxías nos procesos de produción. Denunciou que tanto as empresas como a Xunta "non están a facer nada para que o sector poida afrontar con garantías estes cambios tan importantes".

Ao mesmo tempo, sinalou que a CIG continuará a mobilizarse para demandar unha política industrial de país que teña en conta un sector fundamental como o do automóbil e criticou o crecente proceso de precarización que padecen os milleiros de traballadores da automoción como consecuencia da proliferación de ETT, empresas multiservizos e centros especiais de emprego.

Pola súa banda, o presidente do comité de empresa de Trevès, David Couñago, citou as principais propostas da central para o sector, como a creación dunha mesa galega do automóbil integrada polo Ceaga, as centrais sindicais e as tres universidades; o impulso dun plan galego para a automoción no que se recollan medidas de apoio a I+D+i; a especialización na produción de vehículos de alto valor engadido; e a optimización de procesos produtivos.

Tamén demandou un compromiso de todo o sector para non afondar na precariedade laboral, comprometéndose a non abusar da contratación por ETT, multiservizos ou CCE, así como aplicar o convenio sectorial ou da empresa principal a todo o persoal. Por último, demandou medidas encamiñadas ao rexuvenecemento dos cadros de persoal e ampliar a formación dos novos traballadores, así como á posta en marcha dunha tarifa eléctrica galega que reduza o gasto enerxético e que permita aumentar a competitividade das empresas.