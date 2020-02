Medio Natural proxecta un novo parque urbano en Mollavao

Traballos de recuperación do regato de Mollavao © Concello de Pontevedra Traballos de recuperación do regato de Mollavao © Concello de Pontevedra

O plan de recuperación do barrio de Mollavao vén de incorporar un novo proxecto. O Concello prevé crear un novo parque urbano no barrio. En concreto, estaría situado entre as rúas Rosalía de Castro e Simón Bolívar, tras a parada dos autobuses.

O proxecto, que impulsa a concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, suporá un investimento de 47.572 euros, segundo avanzou o edil socialista Iván Puentes.

A futura área de lecer estará debaixo da ponte da autoestrada AP-9, polo que o goberno municipal deberá realizar as xestións oportunas con Audasa e Carreteras do Estado para que autoricen esta intervención.

Puentes sinala que este novo parque será "moi importante" para o barrio, xa que ademais da mellora paisaxística e de accesibilidade, estima que servirá como "punto de encontro veciñal" ao contar cunha área de lecer infantil con xogos tradicionais pintados no chan.

O anuncio foi realizado polo edil de Medio Natural durante a visita aos traballos que se están a executar para a recuperación integral do regato de Mollavao.

Actualmente o servizo de Parques e Xardíns está a traballar no treito que discorre entre o lavadoiro da Fontesanta e a estrada Rosalía de Castro acondicionando a marxe dereita do afluente (a carón da pista de skate), na que levantaron un muro de pedra de 50 metros lineais.

A partir de aí, aplicarán no noiro un axardinamento mediante a cobertura con plantas vivaces e tapizantes como hedras e mióporos e a instalación dunha malla antiherbas.

Esta nova actuación suporá un investimento global de 34.000 euros e incluirá a restauración integral da varanda que protexe o perímetro do regato da Fontesanta e a renovación dos quince bancos de madeira existentes neste contorno.

Tamén se repararán os xogos e o valado do parque infantil de Mollavao, lixando, lasurando e pintando as diferentes pezas e aplicando un tratamento desinfectante no pavimento.

Esta intervención incluirá para rematar unha nova limpeza en profundidade e roza de malas herbas, tanto no leito do regato como no perímetro do parque de educación viaria e o contorno da Casa do Mar que, se as previsións do tempo acompañarán, estará listo nun mes.